Подмосковье 30 августа 2023, 14:55 Скорая помощь Подмосковья дистанционно расшифровала ЭКГ 270 тысяч раз с начала года Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Скорая помощь Подмосковья дистанционно расшифровала около 270 тысяч ЭКГ с начала года. Благодаря новой технике фельдшеры могут получать консультации опытных кардиологов во время выезда к пациенту.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, врачи оценивают состояние пациента удаленно и принимают решение о его госпитализации.

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«С начала года сотрудники кардиопульта провели уже почти 270 тысяч консультаций. При этом в 3% случаев пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья для оказания медицинской помощи», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Работа кардиопульта стала возможной благодаря новой технике. Это электрокардиографы с функцией дистанционной передачи результата. Такими аппаратами оснащены все бригады скорой региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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