Склон берега реки Серебрянки в Пушкино восстановят после подтопления

Склон набережной реки Серебрянки восстановят после подтопления в Пушкино. Он преобразится в кратчайший срок. Об этом министр строительного комплекса региона Владимир Локтев сообщил во время рабочей поездки.

По поручению губернатора он проверил состояние набережной, улиц, микрорайонов. Особое же внимание уделил проблемным зонам, по которым поступали обращения от жителей.

Во время прогулки по набережной мы увидели обрушение склона, произошедшее вследствие недавнего подтопления. Думаю, все, что было порушено, сотрудники администрации округа восстановят в ближайшее время Владимир Локтев.

Он проверил самые значимые объекты в Пушкино совместно с главой округа Михаилом Перцевым. Осмотрели музыкальный колледж имени Прокофьева и амбулаторию в Зеленоградском поселке. Вопросы финансирования взяли на контроль.

Особое внимание уделили перспективам реконструкции водно-спортивной базы «Серебрянка». Ее уже включили в программу, благодаря которой разработают проект по ремонту объекта или строительству нового.

«Благодаря обращениям местных жителей, нам удается яснее увидеть проблемные зоны этого округа. Они есть, и нам вместе с администрацией предстоит найти решение этих проблем», — сказал Локтев.

Во вторник, 9 июня, Андрей Воробьев дал поручение зампредам и министрам правительства Подмосковья лично отправиться в округа и отработать вопросы хозяйственной повестки. А значит, пообщаться с жителями о ремонте ям, подъездов и не только. И сам он посетил с инспекцией Воскресенск.

Губернатор встретился с главным врачом районной больницы № 2. Она первой приняла на себя удар в пик пандемии COVID-19. Глава Подмосковья поблагодарил медиков за их непростой труд.

Во время своего визита в округ Андрей Воробьев еще пообщался с жителями, которые оставляли жалобы на портале «Добродел».