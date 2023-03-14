Подмосковье 14 марта 2023, 10:24 Склады с разными условиями хранения построили в подмосковной деревне Троице-Сельцо

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Комплекс с холодными и теплыми складами построили в деревне Троице-Сельцо в Мытищах. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Застройщиком и соинвестором выступила компания «Холдиг-Логист». Построенный ею комплекс состоит из двух частей, площадью от 23 до 24 тысяч квадратных метров каждая. Один из корпусов оснащен холодильными установками и подходит для хранения продуктов. Второй корпус — теплый, предназначенный для промышленных товаров.

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Все здания оборудованы современными системами пожаротушения и видеонаблюдения. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству Подмосковья.

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