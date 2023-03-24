Подмосковье 24 марта 2023, 12:12 Склады комплектующих для ракет построят в Королеве Пресс-служба Минжилполитики МО

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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» расширит площади хранения в Королеве. Там построят новые склады.

Площадь двух зданий составит 1500 квадратных метров. Там будут хранить тары и крупногабаритный металлопрокат, который используется в ракетостроительной промышленности. Склады оборудуют кран-балками грузоподъемностью до пяти тонн. В проект вложат свыше 100 миллионов рублей.

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«Тактическое ракетное вооружение» занимается развитием ракетостроения, обеспечивает обороноспособность России и мобилизирует ресурсы для создания высокоэффективных ракет и комплексов вооружения.

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