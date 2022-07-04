На прошлой неделе в Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья поступило сразу 16 новых проектов. 14 из них относятся к возведению объектов крупного бизнеса, еще 12 предназначены для малого предпринимательства.

Среди проектов крупного бизнеса в Рузском городском округе будет возводиться большое здание сельскохозяйственного назначения. Оно расположится на участке общей площадью более 150 гектаров. Еще в Орехово-Зуеве появится большой комплекс по сортировке мусора. В Электростали построят новое производственное здание, а в Домодедове — производственную базу.

Среди проектов малого бизнеса в Подмосковье появятся новые склады и ангары для хранения овощей, бетонный завод и здания охраны, а также новая гостиница в Чехове.

Инфраструктура Московской области активно развивается с подачи губернатора региона Андрея Воробьева. Появляются новые производства, активно строятся помещения для сельского хозяйства, также развивается социальная инфраструктура: появляются новые современные детские сады и больницы, места для организации досуга и другие учреждения.