Подмосковье 16 июня 2023, 10:23 Складскую базу сантехнического оборудования построят в Видном Генеральный проектировщик ООО ГК "ФСК Реновация"

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Компания «Сантехкомплект» построит в Видном складскую базу сантехнического оборудования. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Инвестиции в проект составят миллиард рублей. Его реализация позволит создать в округе 232 рабочих места.

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Складскую базу построят для приема, сортировки, хранения, комплектации и отправки сантехнических изделий. Здание оснастят современной пожарной сигнализацией, вентиляцией и стеллажной системой.

Персональный менеджер ЦСС сопровождает проект: помогает получить разрешение для открытия склада, а также оказывает документационную поддержку.

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