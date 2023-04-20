20 апреля 2023, 12:59
Складской центр для хранения сельхозпродуктов построят в Раменском
Складской комплекс для хранения построят в Раменском округе в селе Зеленая Слобода. Там смогут получить работу 20 человек.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь складов составит семь тысяч квадратных метров. В зданиях оборудуют зоны для хранения сельхозпродукции, а за поддержание температуры там будет отвечать современная система вентиляции. На территории комплекса обустроят площадки для отстоя грузовиков и контейнеров.
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В проект инвестируют 250 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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