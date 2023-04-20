Подмосковье 20 апреля 2023, 12:59 Складской центр для хранения сельхозпродуктов построят в Раменском Застройщик ООО "КРИО"

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Складской комплекс для хранения построят в Раменском округе в селе Зеленая Слобода. Там смогут получить работу 20 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь складов составит семь тысяч квадратных метров. В зданиях оборудуют зоны для хранения сельхозпродукции, а за поддержание температуры там будет отвечать современная система вентиляции. На территории комплекса обустроят площадки для отстоя грузовиков и контейнеров.

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В проект инвестируют 250 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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