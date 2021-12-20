Складской комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов появится в Подмосковье

Правительство Московской области и ООО «Мультиколд» заключили соглашение о том, что будет строиться поизводственно-складской комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов питания «Мультиколд». Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Как сообщило агентство РИАМО, компании предоставят в аренду земельный участок в Солнечногорске без проведения торгов. Площадь участка составит 2,6 гектара. На нем разместится сам комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.

В ходе производственного процесса будет производиться обработка, сортировка, упаковка и паллетирование продукции. Кроме того, камеры с разным температурным режимом хранения и обработки помогут сохранять весь товар в высоком качестве.

Планируется, что инвестиции в новый проект составят порядка 480 миллионов рублей. Для местных жителей будет организовано примерно 60 рабочих мест. Строительство планируется начать уже в первом квартале следующего года. Запустить полноценную работу собираются в первом полугодии 2023 года.