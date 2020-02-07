Складской комплекс открылся в Богородском округе. Еще 50 человек смогут трудоустроиться

Компания FM Logistic — один из мировых лидеров в области логистики - открыла вторую очередь складского комплекса в городе Электроугли Богородского городского округа Подмосковья.

В церемонии открытия складского комплекса приняли участие генеральный директор АО «ФМ Ложистик Восток» Кристоф Менивар, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

В рамках реализации второй очереди логистического комплекса в городе Электроугли компания FM Logistic инвестировала 900 миллионов рублей. На объекте предусмотрено создание 50 новых рабочих мест.

«Безусловно, это значимый резидент Подмосковья и правительство региона со своей стороны оказывала, и будет оказывать поддержку FM Logistic в реализации их проектов. Прежде всего, это вопросы, связанные со строительством, с подведением инфраструктуры — по этим направлением в области работают меры поддержки и они доступны для таких инвесторов», — сказал Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Хромов также добавил, что FM Logistic работает в Подмосковье 25 лет. За этот период компания инвестировала в свои объекты 16 миллиардов рублей. В компании трудоустроено более 6 тысяч сотрудников. Всего в рамках реализации проекта в Богородском округе компания создает 300 новых рабочих мест.

Накануне компания Henkel открыла новое расширенное косметическое производство в Богородском округе. Инвестиции в предприятие составят более 20 миллионов евро.