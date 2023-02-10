Подмосковье 10 февраля 2023, 12:26 Склад птицефабрики в Мытищах создаст свыше 400 рабочих мест

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Складской комплекс «Краснополянская птицефабрика» построят в районе Киовского переулка в Мытищах. На нем смогут трудоустроиться свыше 400 человек. Внешний облик объекта приняли в Мособлархитектуре.

Глава ведомства Владислав Гордиенко рассказал, что проект включает в себя три корпуса, общая площадь которых составит 90 тысяч квадратных метров.

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«Строительство планируется начать в 2023 году. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать в Мытищах более 420 новых рабочих мест», — добавил он.

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На складах будут хранить готовую продукцию птицефабрики. Комплекс включит в себя административные, офисные, хозяйственные, бытовые помещения и хранилища.

Здание обнесут сэндвич-панелями. Входы акцентируют серебристыми ламелями и козырьками из закаленного стекла. Фасад будет исполнен в сером цвете с выделенными элементами навигации. На территории обустроят парковку, газоны и места отдыха.

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