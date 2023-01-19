Подмосковье 19 января 2023, 12:44 Склад в Мытищах создаст 10 новых рабочих мест

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Новый склад для металлических выставочных стендов построили в Мытищах. Объект обеспечит рабочими местами 10 жителей округа.

В январе работники подведомственной Главгосстройнадзору Московской области компании «СтройЭксперт» выдали положительное заключение после завершения строительства склада. Здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров расположено в сельском поселении Федоскинское.

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Всего с нового года в Московской области достроили два малоэтажных жилых здания и четыре — нежилых.

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