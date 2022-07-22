Склад в Домодедове создал еще 49 рабочих мест

Производственно-складской комплекс для хранения алкогольной продукции открыли в Домодедове. На нем смогли трудоустроиться 49 человек.

Здание заняло площадь 17 тысяч квадратных метров. Реализацию проекта сопровождал Центр содействия строительству. В него инвестировали 650 миллионов рублей.

Домодедово заняло второе место по созданию рабочих мест в Подмосковье. Глава городского округа Михаил Ежокин рассказал, что в этом году там планируют создать более 4,5 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест. Это стало возможным благодаря соглашениям, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме.