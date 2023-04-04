04 апреля 2023, 10:54
Склад в деревне Коледино под Подольском создал новые рабочие места
Складской комплекс заработал в деревне Коледино под Подольском. Там смогут получить работу 18 человек.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания составила пять тысяч квадратных метров. Его будут сдавать в аренду для хранения разной продукции. Внутри установили системы пожаротушения, кондиционирования и видеонаблюдения. В проект инвестировали 168 миллионов рублей.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.
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