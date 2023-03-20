Подмосковье 20 марта 2023, 11:46 Склад товаров и медикаментов для домашних животных построили в Ленинском округе

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Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового склада в деревне Андреевское Ленинского округа. Здесь будут храниться ветеринарные препараты для домашних питомцев.

Компания «Петров Девелопмент» вложила в проект 70 миллионов рублей. Здание площадью 1468 квадратных метров будет использоваться как склад ветеринарных товаров для домашних животных. Проект принес 1️0 рабочих мест округу.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.

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