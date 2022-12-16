Подмосковье 16 декабря 2022, 13:23 Склад техники создаст новые рабочие места в подмосковном поселении Чулковское

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Склад для хранения сельскохозяйственного оборудования появится в поселении Чулковское Раменского округа. Таким образом, будет создано 6 рабочих мест.

Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области. Застройщиком объекта выступит индивидуальный предприниматель, а инвестиции в строительство составят порядка 25 миллионов рублей.

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Закрытый склад для хранения товаров эпизодического спроса, в том числе, навесного оборудования для сельскохозяйственной техники, расположится на территории площадью 346 квадратных метров.

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Реализация проекта сопровождается персональным менеджером центра содействия строительству при правительстве региона. В обязанности ЦСС входят: проведение совещания по комплектности и содержанию проектной документации, сопровождение от градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство, а также сокращение срока получения заключения главного управления культурного наследия по Московской области о необходимости согласования архитектурно-градостроительного облика постройки.

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