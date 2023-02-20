20 февраля 2023, 22:05
Склад стоимостью миллиард рублей построят в индустриальном парке «iЩелково» до конца 2023 года
Компания «Ариэль Пласткомплект» построит производственно-складской комплекс в индустриальном парке «iЩелково» до конца 2023 года. На него потратят один миллиард рублей.
Объект будут использовать для изготовления фитингов для полиэтиленовых трубопроводов. Запуск производства наметили на 2024 году.
Реклама
«Уже в первом квартале следующего года компания планирует начать выпускать опытные партии, а к концу года — запустить производство на проектную мощность», — пояснила зампредседателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
Реклама
Компания уже имеет производство в Рязани и склад в Люберцах. Продукцию организации продают по всей стране.
«Наши основные покупатели — строители газопроводов, региональные газовые компании, включая „Мособлгаз“», — сообщил гендиректор компании Сергей Кусков.
На новом объекте компании создадут более 80 рабочих мест. Предприятию понадобятся операторы, наладчики термопластавтомата, сборщики и комплектовщики.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
Реклама
Реклама