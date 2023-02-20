Подмосковье 20 февраля 2023, 22:05 Склад стоимостью миллиард рублей построят в индустриальном парке «iЩелково» до конца 2023 года

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Компания «Ариэль Пласткомплект» построит производственно-складской комплекс в индустриальном парке «iЩелково» до конца 2023 года. На него потратят один миллиард рублей.

Объект будут использовать для изготовления фитингов для полиэтиленовых трубопроводов. Запуск производства наметили на 2024 году.

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«Уже в первом квартале следующего года компания планирует начать выпускать опытные партии, а к концу года — запустить производство на проектную мощность», — пояснила зампредседателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

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Компания уже имеет производство в Рязани и склад в Люберцах. Продукцию организации продают по всей стране.

«Наши основные покупатели — строители газопроводов, региональные газовые компании, включая „Мособлгаз“», — сообщил гендиректор компании Сергей Кусков.

На новом объекте компании создадут более 80 рабочих мест. Предприятию понадобятся операторы, наладчики термопластавтомата, сборщики и комплектовщики.

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