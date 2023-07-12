Подмосковье 12 июля 2023, 13:54 Склад рекламных материалов построили в Воскресенске Минжилполитики МО

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Склад рекламных материалов построили в сельском поселении Фединское под Воскресенском. На нем будет создано восемь рабочих мест.

Как рассказали Минжилполитики Подмосковья, в проект инвестировали 25 миллионов рублей. Площадь здания составила 1060 квадратных метров. Объект создан в стальном каркасе с легкими ограждающими конструкциями стен и кровли. На складе будут хранить рекламные материалы: полки, стойки, дисплеи и многое другое.

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