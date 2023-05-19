Подмосковье 19 мая 2023, 10:37 Склад посуды построят к концу июня в Лобне Министерство жилищной политики Московской области

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Новый склад посуды и бытовой утвари появится на Букинском шоссе в Лобне летом. Разрешение на строительство объекта выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Компания «Ренарт» инвестирует в проект 10 миллионов рублей. Площадь помещений составит 117 «квадратов». Здесь планируется хранить предметы домашнего обихода: столовую посуду, устройства для хранения и переноса вещей и другую утварь. Застройщик планирует завершить работы до конца июня.

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Подмосковный Центр содействия строительству сопровождает проект и помогает инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.