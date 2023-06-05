Подмосковье 05 июня 2023, 10:55 Склад Ozon в Истре восстановили после пожара ООО «ОРИЕНТИР ЗАПАД-1»

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Реконструкция склада № 3 компании Ozon завершилась раньше срока. Разрешение на ввод объекта выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Площадь восстановленного склада составляет более 5,6 тысячи «квадратов». Объект находится на территории многофункционального комплекса «Ориентир-Запад» и здесь снова будет хранить товары компании Ozon.

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Крупный пожар на складе произошел в начале августа 2022 года. Объект планировали восстановить к июлю, но сделали это почти на месяц раньше. Реконструкция позволит создать в Подмосковье 5639 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.

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