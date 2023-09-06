Подмосковье 06 сентября 2023, 14:23 Склад на Вишневой улице в Подольске создаст около 100 рабочих мест Мособлархитектура

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Склад построят на Вишневой улице в Подольске. Его облик одобрили в Мособлархитектуре. Там смогут получить работу около 100 человек.

Как рассказали в ведомстве, площадь здания превысила 10 тысяч квадратных метров.

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«В рамках реализации проекта планируется благоустройство территории: озеленение, установка уличной мебели и ограждений, установка архитектурно-художественной подсветки, а также организация зоны отдыха и парковок», — сказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

В отделке будут использовать сэндвич-панели в жемчужном, темно-сером и охристом оттенках. На фасадах будут размещать информационно-рекламные и навигационные конструкции, а оборудование для кондиционеров спрячут в специальные ниши. В отделке применят прозрачное остекление, которое создаст ощущение объема. Декоративные элементы и особенности отделки позволят органично вписать здание в окружающую застройку.

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