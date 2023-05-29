Подмосковье 29 мая 2023, 12:27 Склад металлических изделий и негорючих веществ построят в Красногорске Министерство жилищной политики Московской области

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Склад для хранения металлических изделий и негорючих веществ построят в поселке Нахабино под Красногорском. Там смогут получить работу 14 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик «Баракат Групп» вложит в проект 70 миллионов рублей.

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Здание площадью 1446 квадратных метров станет частью существующей производственной-складской базы. Его обустроят в соответствии с требованием будущего арендатора, который будет хранить в нем металлические изделия и негорючие вещества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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