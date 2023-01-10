Подмосковье 10 января 2023, 19:06 Склад лекарств площадью более 36 тысяч «квадратов» достроили в Пушкино

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В Пушкинском городском округе в срок сдали склад фармацевтического комплекса площадью 36 тысяч квадратных метров. Здание строили полтора года. Предприятие уже получило разрешение на возведение рядом второго склада в этом году.

Складской фармацевтический комплекс предназначен для приемки от поставщиков, хранения и выдачи потребителям лекарств отечественного и зарубежного производства, заявил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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В 2022 году в Подмосковье построили 101 складской комплекс, в том числе три фармацевтических.

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