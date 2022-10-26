Склад компании по производству насосов создал еще 70 рабочих мест в Подольске | 360°

26 октября 2022, 11:54
Склад компании по производству насосов создал еще 70 рабочих мест в Подольске
Новым резидентом индустриального парка «Коледино» в Подольске стала дочерняя компания «Буш Вакуум Руссиа». На его территории открылась штаб-квартира, в которую вложили 400 миллионов рублей. Это позволило создать еще 70 рабочих мест.
«Буш Вакуум Руссиа» занимается производством вакуумных насосов, воздуходувок и компрессоров. В Подмосковье компания открыла офисно-складской комплекс.
Реклама
Площадь здания превысила пять тысяч квадратных метров. В нем обустроили блок для сервисного обслуживания и пусконаладочных работ, блок для изучения технических способностей и склад для хранения продукции. Помещения сделали доступными для маломобильных жителей, а территорию благоустроили и озеленили.
Реклама
Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.
Подольск
Рабочие места
Реклама
Реклама