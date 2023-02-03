03 февраля 2023, 13:26
Склад керамической плитки модернизировали в Щелкове
Комплекс для хранения керамической плитки компании Cersanit откроется в поселке Фряново в Щелкове. Склад модернизировали для улучшения условий хранения продукции.
Застройщик «Фряновский керамический завод» провел реконструкцию склада площадью 7,6 тысячи квадратных метров. Это позволило улучшить условия хранения товаров и повысить сохранность упаковки.
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Cersanit производит настенную плитку, керамогранит, санитарное оборудование, ванны, сантехнику и мебель.
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В проект вложили 100 миллионов рублей. Его сопровождал ЦСС Подмосковья.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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