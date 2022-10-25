Морозильный склад для хлебных изделий создал 40 рабочих мест в Пушкино | 360°

25 октября 2022, 11:58
Морозильный склад для хлебных изделий создал 40 рабочих мест в Пушкино
Склад хлебобулочных изделий заработал в Пушкино. В него инвестировали 360 миллионов рублей, рассказали в Центре содействия строительству. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали в Минжилполитики региона.
Продукты будут хранить в морозильном складе с современным оборудованием. Его площадь свыше пяти тысяч квадратных метров. Объемы склада позволят увеличить мощности предприятия и создать еще 40 рабочих мест для местных жителей.
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