Подмосковье 15 марта 2023, 16:10 Склад для лакокрасочных материалов построили на Электростальском шоссе в Богородском округе

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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии для здания склада в Богородском округе. Площади предназначены для хранения компонентов красок.

Инспекторы осмотрели системы противопожарной защиты объекта и побывали на их испытании. Исправность сигнализации, противопожарной шторы и наружных гидрантов подтверждена.

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Площадь склада составила 2,6 тысячи «квадратов». Здесь будут храниться компоненты для лака и краски. Застройщиком выступила компания «Нортекс».

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Еще 19 складов начали строить в Подмосковье с начала года. Самые крупные из них появятся в Истре, Электростали и Солнечногорске.

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