25 августа 2023, 13:42
Склад для хранения замороженной рыбы построен в Подмосковье
Рыбохранилище площадью больше тысячи квадратных метров построили в селе Растуново Домодедовского округа. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Склад предназначен для хранения рыбы в вакуумной упаковке. Для поддержания качества товара в помещении оборудовали морозильные камеры. В здании провели все необходимые инженерные коммуникации для организации процесса. Создали 30 рабочих мест.
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В реализацию проекта инвестировали 45 миллионов рублей. Центр содействия строительству Подмосковья оказывал полное сопровождение процесса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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