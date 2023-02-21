Подмосковье 21 февраля 2023, 11:31 Склад для хранения торгового оборудования откроют в деревне Соболихе под Балашихой

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство склада для хранения торгового и выставочного оборудования в деревне Соболихе (Балашиха). Инвестиции в проект составят 34 миллиона рублей.

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Одноэтажное здание площадью около 1,4 тысячи «квадратов» будет предназначено для хранения специального торгового оборудования. Здесь можно будет держать манекены, вешалки, стойки, кронштейны и стенды. Индивидуальный предприниматель планирует завершить работы к маю 2023 года. Будет создано восемь рабочих мест.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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