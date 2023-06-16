Подмосковье 16 июня 2023, 12:59 Склад для хранения строительных материалов построят в Солнечногорске Проектная организация ООО "СоюзПроект"

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В деревне Есипово в Солнечногорске построят склад для хранения строительных материалов. ООО «СК Старопетровское» инвестирует в проект 58 миллионов рублей. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на возведение объекта.

В здании площадью 938 квадратных метров будут хранить клинкерные ступени и стеклянную мозаику. Объект войдет в состав складского комплекса предприятия. Генеральным проектировщиком выступит ООО «СоюзПроект». Благодаря строительству в округе появятся дополнительные 14 рабочих мест.

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«Более 10 лет „СК Старопетровское“ поставляет на российский рынок испанские клинкерные ступени и стеклянную мозаику. В 2018 году компания начала сотрудничать с китайскими и индийскими фабриками, производителями керамогранита, керамической и каменной мозаики. В настоящий момент предприятие является поставщиком сетей супермаркетов DIY, салонов плитки, интернет-магазинов и строительных организаций в России, Казахстане и Белоруссии», — уточнили в министерстве.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Подать заявку на бесплатное сопровождение ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00.

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