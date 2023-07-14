Подмосковье 14 июля 2023, 13:20 Склад для хранения сельхозпродуктов построят в Кашире ООО "Петров Девелопмент"

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство склада для хранения сельскохозяйственной продукции в Кашире. В проект инвестирует 45 миллионов рублей, там смогут получить работу 10 человек.

Объект станет первым из комплекса зданий для хранения сельхозпродукции и научного обеспечения компании «Пром Продукт». Площадь здания составит 1434 квадратных метра. Помещение будет оборудовано техникой для поддержания температурного режима и соблюдения условий хранения. Строительство планируют завершить за четыре месяца.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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