14 июля 2023, 13:20
Склад для хранения сельхозпродуктов построят в Кашире
Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство склада для хранения сельскохозяйственной продукции в Кашире. В проект инвестирует 45 миллионов рублей, там смогут получить работу 10 человек.
Объект станет первым из комплекса зданий для хранения сельхозпродукции и научного обеспечения компании «Пром Продукт». Площадь здания составит 1434 квадратных метра. Помещение будет оборудовано техникой для поддержания температурного режима и соблюдения условий хранения. Строительство планируют завершить за четыре месяца.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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