Подмосковье 15 декабря 2023, 15:57 Склад для хранения негорючих материалов откроют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Склад под сдачу в аренду, предназначенный для хранения негорючих материалов, откроют в Солнечногорске летом. Инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей.

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство объекта. Реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона. Площадь здания составит более 1260 квадратных метров. Генеральный проектировщик «Петров Девелопмент» построит склад за шесть месяцев — к лету 2024 года.

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«До 2026 года на территории муниципалитета планируется к реализации 69 проектов с общим объемом инвестиций более 95 миллиардов рублей. Всего создадут еще 14 тысяч рабочих мест для жителей муниципалитета», — заявил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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