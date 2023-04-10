Подмосковье 10 апреля 2023, 10:36 Склад для хранения металла с офисами построят в Раменском округе

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство складского комплекса с офисами в Раменском округе. Инвестиции в проект оцениваются в 35 миллионов рублей.

Общая площадь объекта составит более 1,4 тысячи «квадратов». Склад будет предназначен для хранения изделий из металла. Внутри установят стеллажи и поддоны для листов и проката, а также емкости для складирования небольших изделий. Здесь можно будет хранить как крупногабаритные, так и мелкие штучные изделия.

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В комплексе сделают офисные помещения, комнаты для совещаний и переговоров, несколько отдельных кабинетов для сотрудников и место для обедов.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.