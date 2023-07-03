Подмосковье 03 июля 2023, 11:41 Новый детский сад построили в ЖК «Скандинавский» в Мытищах

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Новый детский сад построили в жилом комплексе «Скандинавский» в Мытищах. Он рассчитан на 240 мест.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, объект построили в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных средств. Площадь здания превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроили игровые, спальни, мастерские, комнаты для обучающих занятий и другие помещения. Для воспитанников также создали музыкальный и спортивный залы, а также медблок. На территории обустроили спортивную и прогулочную зоны.

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Жилой комплекс расположен в Мытищах в 10 минутах от станции метро «Медведково». В его состав входит шесть жилых домов. Полностью реализовать проект планируют в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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