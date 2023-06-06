Подмосковье 06 июня 2023, 14:34 Склад для хранения бытовой и хозяйственной продукции построили в Балашихе Застройщик ООО "Агора"

Читать 360tv в

Склад для хранения непродовольственных товаров построили в Балашихе. Разрешение на ввод здания выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, в проект вложили 25 миллионов рублей. Площадь здания составила 1294 квадратных метров. Оно предназначено для хранения непродовольственных товаров, в том числе бытовой и хозяйственной продукции, техники, изделий из керамики и многого другого.

Реклама

Здание оборудовали современной стеллажной системой и функциональным зонированием. Кроме того, там обустроили погрузочно-разгрузочную зону, рассчитанную на прием до четырех фур. Работу там смогли получить 20 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».