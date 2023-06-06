06 июня 2023, 14:34
Склад для хранения бытовой и хозяйственной продукции построили в Балашихе
Склад для хранения непродовольственных товаров построили в Балашихе. Разрешение на ввод здания выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.
Как рассказали в ведомстве, в проект вложили 25 миллионов рублей. Площадь здания составила 1294 квадратных метров. Оно предназначено для хранения непродовольственных товаров, в том числе бытовой и хозяйственной продукции, техники, изделий из керамики и многого другого.
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Здание оборудовали современной стеллажной системой и функциональным зонированием. Кроме того, там обустроили погрузочно-разгрузочную зону, рассчитанную на прием до четырех фур. Работу там смогли получить 20 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
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