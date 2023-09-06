Подмосковье 06 сентября 2023, 17:46 Склад для хранения 50 тысяч тонн мяса и рыбы построят в Солнечногорске Главгосстройнадзор МО

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Склад с низкотемпературным режимом построят в деревне Радумля в Солнечногорске. На нем будут хранить мясо и рыбу. Работы планируют завершить в октябре.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, склад компании «Мультиколд» начали возводить в середине июля. Сейчас там ведут отделку помещений и проводят коммуникации, строительная готовность превысила 81%.

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Площадь здания превысит 16 тысяч квадратных метров. Там установят четыре морозильные камеры вместимостью 65,5 тысячи палет. Одновременно там смогут хранить 50 тысяч тонн продукции.Около 80% объема займет рыба, остальное — мясо.

Инвестор планирует построить в Солнечногорске кластер со складами, инфраструктурой, таможней и железнодорожной веткой. Работы пройдут в три этапа и займут 38 месяцев.

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