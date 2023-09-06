06 сентября 2023, 14:45
Склад декораций киностудии «Звезда» построят в Красногорске
Новый склад декораций киностудии «Звезда» построят в Красногорске. Он появится на территории комплекса «Главкино».
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания составит до 1,5 тысячи квадратных метров. Его будут сдавать в аренду под хранение реквизита и декораций. Внутри установят стеллажи и системы пожаротушения и видеонаблюдения. Склад станет третьим у киностудии «Звезда» в Подмосковье.
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Красногорск
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