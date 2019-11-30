Как обманывают в Черную пятницу. Скидки проверили и подмосковные шопоголики

Маркетологи идут на ухищрения, чтобы заставить совершать покупки. Студентка из Солнечногорска проверила реальность скидок на себе.

Коробку с мелочью студентка четвертого курса Светлана Синицына открывает раз в год. В Черную пятницу — день распродаж. Одних монет у девушки без малого три тысячи рублей. К ним она добавляет еще несколько бумажных купюр и смело планирует свои покупки.

«Для меня Черная пятница ассоциируется с новогодними подарками. К ней я заранее готовлюсь. Продумываю, что кому я куплю», — рассказала Светлана Синицына, студентка.

На западе Черная пятница проходит с огромным ажиотажем. Толпы покупателей врываются в супермаркеты, сметая все на своем пути. У нас пока спокойнее, но активность есть.

Навариваются в магазинах за счет откровенных шопоголиков. Та же Светлана готова тратить все до последней копейки. Берет почти все — кофты, штаны и, конечно, новогоднее платье.

Правда, кричащие скидки в большинстве своем — лишь уловка. Хитростей у продавцов — масса. К примеру, за две недели до распродажи можно повысить цену, а в Черную пятницу скинуть до первоначальной.

Бывают и так, что новый ценник клеят поверх старого, при этом, даже не меняя стоимости товара, а только цвет бумажки.

«Да не один продавец не будет работать в убыток. Он может лишь старый товар сбыть по себестоимости», — объяснила Инна Серегина, маркетолог.

Студентка Светлана провела в торговом центре почти полдня. Зато вышла из магазина с тремя пакетами и внушительным чеком. Сэкономить, как планировала, не совсем получилось.

«Вот чек. Все вышло на 3900. Несмотря на 70% скидки, чек как и после обычного похода в магазин», — отметила Светлана.

Но несмотря на это, девушка по старой традиции вновь начнет копить мелочь. А через год снова пойдет обновлять гардероб. Свой шопоголизм Светлана пока не победила.