Скидки на продукцию пообещали гостям фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в последний день

В последний день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» всех посетителей будут ждать скидки на сыры. Один из организаторов мероприятия, фермер Олег Сирота рассказал, что снижать цены на товар продавцы будут ближе к вечеру.

В субботу к 19:00 на фестивале уже было продано 100 тонн сыра. Оставшиеся 50 тонн продадут завтра, в последний день гастрофеста. И ближе к вечеру фермеры начнут делать скидки на свои товары.

Воскресенье, Сирота назвал самым спокойным днем на фестивале, после обеда можно уже с комфортом ходить между рядами, на мероприятии нет суеты.

«И обычно вторая половина дня воскресенья скидки начинаются, потому что фермеры стараются распродать [товар]», — поделился фермер.

Гости фестиваля могут не только попробовать самые разные виды фермерской продукции, но и познакомиться с шедеврами народных промыслов. Так, в одном из павильонов посетителям представили знаменитые городецкие золотные платки. Они созданы вручную. Золотная вышивка продолжает традиции древнерусского золотошвейного искусства. При создании своих произведений умельцы из Нижегородской области используют растительные мотивы.