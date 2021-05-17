Скидки за сдачу пластиковых бутылок можно будет получить в Подмосковье

За сдачу пластиковой и алюминиевой тары в Подмосковье можно будет получить скидки и призы. Банки и бутылки будут принимать специальные экопункты, которые устанавливают по всей области. Всего их будет около 900. Взамен на мусор автомат выдаст чек с уникальным кодом, который можно будет обменять на бонусы.

Один экопункт может вместить в себя до 300 алюминиевых банок и около тысячи пластиковых бутылок. Там они прессуются для экономии места. Взамен на ваш мусор вам выдадут чек с уникальным кодом. Вы накопите бонусные баллы, которыми можно будет заплатить за товары и услуги.

«Это питание, это покупка косметики, это покупки в торговых центрах. Всевозможные скидки», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Сейчас на портале «Добродел» идет голосование среди жителей Московской области. Все желающие могут предложить свои места для размещения экопунктов.

«Запуская это голосование, мы просим жителей подсказать нам, где они хотят видеть автоматы: на дворовых территориях, в парках, в прогулочных зонах. Система голосования достаточно проста, поэтому всех призываю отдать свой голос», — уточнил Велиховский.

Корреспондент канала «360» провел небольшой опрос среди жителей Апрелевки. Большинство людей ответили, что хотят видеть эти автоматы в торговых центрах или около мусорных баков. И если раньше сознательные граждане выбрасывали этот мусор бесплатно, то теперь будут получать приятные бонусы.

Всего по распоряжению губернатора планируется установить около 900 экопунктов. А прием пожеланий жителей на портале «Добродел» продлится до конца мая. Так что не ленитесь, голосуйте, чтобы вам было удобно.