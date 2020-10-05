Предприниматели Подмосковья смогут получить скидку 90% на аренду места в коворкинге

Предпринимателям из Подмосковья компенсируют 90% стоимости аренды мест в коворкинге. Такую скидку они смогут применить в сети «Старт».

Сделать это удастся в Королеве, Мытищах, Серпухове, Одинцове и Долгопрудном. Предприниматели смогут найти для себя рабочие места в офисах, полностью соблюдающих санитарные нормы.

Центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей региона и компенсирует им затраты на аренду рабочего места. Кроме того, организации, сдающие такие пространства, могут сотрудничать и с правительством Подмосковья.

Для этого надо получить аккредитацию в центрах «Мой бизнес». Предприниматели смогут войти в перечень рекомендованных компаний по оказанию услуг МСП.

Подробности о проекте расскажут по номеру телефона 8 (499) 110-90-44.