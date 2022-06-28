Скидка для пенсионеров в «Пятерочке» стала больше

Магазины сети «Пятерочка» увеличили ежедневную скидку для пенсионеров. Теперь она составляет 10% и действует во все будние дни до 13:00.

Как отметил директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев, для торговой сети очень важна забота о старшем поколении. Увеличение размера скидки поможет пожилым людям сохранять и расширять привычную продуктовую корзину.

«Миллионы пожилых людей в России активно используют программы льгот и поддержки. В 2021 году количество покупок со скидкой для пенсионеров в "Пятёрочке" превысило 443,6 миллиона, а общая сумма скидки составила 12,5 миллиарда рублей», — отметил Михаил Ярцев.

Ранее скидка 10% была доступна только дважды в неделю: по понедельникам и четвергам, а в остальные дни она составляла 5%. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предъявить на кассе пенсионное удостоверение или справку, которая его заменяет. Дисконт не распространяется на акционные и уцененные товары, табачные изделия, лотерейные билеты и товары, помеченные ценником «Выгодно».