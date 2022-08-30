Скейт-площадку установили в парке Лямина в Дмитрове

В парке имени Лямина в Дмитрове завершили обустройство скейт-площадки. Работы провели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Буквально вчера в Дмитровском парке имени Лямина завершили строительство новой спортивной зоны. Современная скейт-площадка появилась благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“. Юные скейтеры, райдеры и роллеры уже оценили новое место для занятий экстремальными видами спорта», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Новая площадка занимает около одной тысячи квадратных метров, здесь разместился не только бетонный скейт-парк, но и асфальтированный памп-трек. Есть и оборудование для трюков — перила и отбортовки. Также здесь обустроили парковку для велосипедов, рядом со спортивной зоной установили скамьи и урны.

В Подмосковье в 2022 году скейт-площадки обустраивают в пяти парках культуры и отдыха. В четырех из них работы уже завершены — в парке «Константиновский» г. о. Домодедово, люберецком Центральном парке, парке Лямина в Дмитрове и парке «Москворецкий» Воскресенска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.