Подмосковье 05 июля 2023, 10:51 Скейт-площадку откроют в парке Победы в Талдоме в августе Министерство благоустройства Московской области

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Строительство экстрим-зоны в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдоме продолжается. Работы планируют завершить в августе этого года.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, готовность работ составила 40%. По словам главы ведомства Михаила Хайкина, площадь объекта превысит 1200 квадратных метров. На площадке оборудуют скейт-парк из архитектурного бетона и асфальтированного памп-трека. Всего в этом году планируют построить три такие зоны в Подмосковье.

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«В рамках благоустройства парковых территорий в Подмосковье мы не только создаем прогулочные зоны, но стараемся учесть интересы всех групп населения, в том числе молодежи. Увлечение экстремальными видами спорта стало популярным в последние годы, поэтому мы уделяем внимание обустройству площадок для такого рода активности», — сказал министр.

Памп-трек — это сконструированная трасса, на которой можно разгоняться, не крутя педали. Она состоит из волнообразных кочек, виражей и трамплинов. В экстрим-зоне также появятся скейт-боул и пул, состоящий из чаш для непрерывного катания.

Две площадки будут связаны между собой пешеходной тропой. Там также обустроят газоны, ливневую канализацию, информационные стенды, велопарковки, скамейки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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