Скейт-площадки и игровые зоны появятся в 13 парках Подмосковья к концу года | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Скейт-площадки и игровые зоны появятся в 13 парках Подмосковья к концу года

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В парках культуры и отдыха Подмосковья в любую погоду собираются отдыхающие, такие места — очень сильные точки притяжения для местных жителей. Даже с наступлением осени или зимы гуляющих там не становится меньше. Только за один сентябрь, по примерным подсчетам, парки Московской области посетили порядка 4,3 миллионов человек. С таким сообщением выступили в Министерстве благоустройства региона.

Губернатор Подмосковья уделяет особенное внимание рекреации в своей области, поэтому в регионе ведутся активные работы по созданию и развитию парков. Чем больше они расширяются, тем легче жителям области найти подходящее и комфортное место для активного досуга.

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«Наши парки активно наполняются различными событиями, сервисами, услугами для посетителей, чтобы в них было интересно проводить время. За первый месяц осени наши парки посетили 4,3 млн человек. Мы стараемся сделать так, чтобы они были востребованы у жителей независимо от сезона и погоды», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил ХАЙКИН.

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Очень часто жители бывают в городском парке «Мира» в Мытищах, в парке «Пехорка», «Пестовском», парке на улице Заречная в Балашихе, в парке «Фабричный» в Истре, в парке Кривякино в Воскресенске, парке «Сестрорецком» в Клину, парке «Мещерском» в Одинцове, парк Экоберг в Химках, парке «Елочки» в Домодедове.

В целом в Московской области действуют 183 парка культуры и отдыха. В этом году собираются обустроить новые функциональные зоны — игровые площадки, скейтпарки сразу в 13 парках.

Напомним, на территории Московской области всего 183 парка культуры и отдыха. В этом году в 13 из них обустраивают новые функциональные зоны: в восьми — большие игровые комплексы, в пяти — скейтпарки с памп-треками. На сегодняшний день работы завершены в 10 парках.

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