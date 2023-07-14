Подмосковье 14 июля 2023, 16:24 Скейт-парк появится в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде Министерство благоустройства Московской области

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Строительство экстрим-зоны в парке «Скитский пруды» в Сергиевом Посаде завершено почти наполовину. Полностью реализовать проект планируют в августе этого года

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковье Михаил Хайкин, парк Скитский пруды — любимое место отдыха жителей округа.

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«Ранее мы уже проводили там работы по благоустройству — в 2019–2020 годах мы значительно обновили инфраструктуру парка. В мае начались работы по обустройству большой экстрим-зоны. Ее площадь более 1200 квадратных метров. Завершить работы планируем в августе. Мы надеемся, что новая зона отдыха станет популярной у любителей экстремальных видов спорта», — рассказал он.

Благоустройство проведут на природном рельефе, который подошел под создание экстрим-зоны. Она будет состоять из скейтпарка и памп-трека из бетона и асфальта. Два объекта свяжет общественная зона со скамейками. Также на территории установят информационные стенды, урны и велопарковки.

Готовность работ превысила 45%. Сейчас в парке обустраивают системы наружного освещения, видеонаблюдения и ливневую канализацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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