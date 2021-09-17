Скейт-парк открыли в Новом городке г. о. Щелково

Торжественное открытие скейт-площадки состоялось в Новом городке. До недавнего времени местным жителям, особенно детям и подросткам, негде было заниматься. Так что появления нового спортивного объекта ждали многие.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь новички будут осваивать трюки, а опытные спортсмены — получать удовольствие от катания, считает Кирилл Митрофайло. Он тоже с нетерпением ждал, когда в Новом городке появится место для скейтеров.

«Есть перила, наклонные грани, ступеньки — все имеется. Радиусы тоже, можно на них учиться. Есть тоже всякие фигуры. Тут можно прокачаться и поднять свой уровень», — отметил скейтер Кирилл Митрофайло.

Источник фото: телеканал «360»

Молодежи, которая увлекается скейт-культурой, в Новом городке год от года все больше. А велосипедистов, роллеров и тех, кто увлекается самокатами, и вовсе не сосчитать. Новый скейт-парк расположился напротив зала спортивных единоборств. Площадку построили по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Я надеюсь, это будет хорошее подспорье для занятий спортом, в том числе и экстремальных направлений. И у ребят, и у взрослых будет время для досуга на новых спортивных объектах в Новом городке», — сказал глава г. о. Щелково Андрей Булгаков.

Также жители Нового городка решили благоустроить близлежащую территорию и вместе с главой округа высадили деревья вокруг скейт-парка.