Подмосковье 30 июня 2023, 13:36 Скейт-парк и зона воркаута появятся в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском Министерство благоустройства Московской области

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Работы по благоустройству парка «Свердловский» в Лосино-Петровском округе выполнили на четверть. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Весной мы приступили к преображению парка в поселке Свердловский. Тут будут созданы все условия для комфортного отдыха: спортивные и детские площадки, дорожки для прогулок, озеленение. Сейчас там активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, прокладке коммуникаций», — рассказал министр Михаил Хайкин.

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Парк поделят на пять зон: для отдыха, событийную, игровую, спортивную и ландшафтную. В рамках проекта в общественном пространстве появится круговой пешеходный маршрут. В восточной части парка появятся дорожки, а в западной — променад у воды. Для детей подготовят площадку и зону рекреации. Рабочие обустроят ротонду с розовым садом.

В спортивной зоне создают скейт-парк, площадку для воркаута, всесезонную хоккейную коробку, площадку для выгула собак.

Сейчас в парке укладывают плитку, настилы, делают каркас ротонды, сажают газон, работают освещением и системой видеонаблюдения. Работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре.

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