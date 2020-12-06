Сказочная новогодняя карета появилась на центральной площади Коломны

Сказочную новогоднюю карету установили на центральной площади Коломны. В этом году в упряжку вместо оленей установили лошадей. Об этом рассказали пресс-службе администрации муниципалитета.

Прошлая конструкция не выдержала натиска жителей. Несколько раз подрядная организация ремонтировала фигуры оленей. Проломы в спинах, сломанные рога, копыта приходилось восстанавливать с помощью 3D-технологий. Окончательно фигуры оленей сломались в декабре прошлого года. Тогда пришлось частично демонтировать композицию.

«Два года подряд карета украшала в праздничные дни наш город. В ее упряжке стояла пара северных оленей. К сожалению, фигуры животных не выдержали напора жителей и гостей города. Любители эффектных кадров сажали детей верхом на оленей, были случаи, когда такое пытались проделать и взрослые. Фигуры в композициях хрупкие, они не выдерживают подобных испытаний», — сказала директор МБУ «Коломенское благоустройство» Елена Курепина.

Жителей попросили бережно отнестись к световой новогодней композиции.