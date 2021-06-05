Сказочная карусель закружила в парке Воскресенска

Яркая, веселая и по-детски сказочная карусель закружила первых посетителей в Воскресенске. Новый аттракцион появился в парке-усадьбе Кривякино.

Автор дизайна уникальной карусели «Сказка» — известный российский модельер и художник Денис Симачев. Юные жители отправляются в сказку на разноцветных лошадях, повозках и волшебных животных. Путешествие длится три минуты и сопровождается веселой музыкой.

Виктория из Воскресенска уже прокатилась на карусели. Ей больше всего понравился олень.

Замглавы администрации Воскресенска Александр Савкин привел на аттракцион свою дочку Лизу.

«Дочери очень понравилось и она с удовольствием эту процедуру повторит раза четыре», — сказал он.

Вечером карусель предстанет во всей красе, когда на ней зажжется иллюминация. За один раз на аттракционе могут прокатиться более 40 детей. Такие карусели появятся в четырех парках Московской области.

«В Ногинске уже открыли карусель, сегодня открыли карусель в Воскресенске. И еще будут две карусели открываться 12 июня в Коломне и Сергиевом Посаде. Как правило, люди просят устанавливать карусели в парках, потому что это излюбленное место отдыха», — рассказал замминистра благоустройства Подмосковья.

В парке-усадьбе Кривякино появилась не только карусель, но и новое место отдыха. Завершается благоустройство поймы Москвы-реки. Из областного бюджета на эти цели выделено 54 миллиона рублей. К реке проложили дорожки на сваях. Их общая протяженность составила более 1,5 километра. В парке появятся смотровые площадки, лестницы к реке, площадка для выгула собак, установят современное освещение и видеонаблюдение. Глава Воскресенска Артур Болотников сообщил, что работы выполнены уже на 85%. Их планируют завершить с опережением графика — 30 июня.

В следующем году на благоустроенной территории планируют установить спортивную площадку и игровой городок для детей.