Сказка «Питер Пэн» оживет в Московском областном ТЮЗе 14 декабря

В Московском областном ТЮЗе готовятся к премьере спектакля «Питер Пэн». На сцене устанавливают декорации, проходят финальные прогоны. Премьера состоится 14 декабря.

Декорации к первому действию спектакля «Питер Пэн» готовились несколько месяцев и несколько дней устанавливались. Актеры репетируют день и ночь. Причем в прямом смысле.

«Сегодня уходим в ночь. Потому что только что смонтировали декорацию, а уже семь часов вечера. Поэтому уйдем глубоко в ночное», — рассказала Нонна Гришаева, заслуженная артистка РФ.

Источник фото: телеканал «360»

Но они готовы. Пока в коридоре дошивали портьеры, актеры запаслись энергетиками. Они всегда и везде прокручивают в голове сценические движения.

Один актер может играть несколько ролей, поэтому будьте готовы привыкать к новым героям. Например, Нонна Гришаева — это и медсестра, и миссис Дарлинг и взрослая Венди.

Интересно, что новая постановка «Питера Пэна» — это мюзикл. Поют, само собой, вживую. На сцене постоянная динамика, но активные танцы не мешают актерам брать самые чистые ноты.

Источник фото: телеканал «360»

А еще — парадокс! Одну из знаковых ролей в музыкальном спектакле играет слабослышащая актриса. На репетициях ей помогает сурдопереводчик, она сидит в зале. А во время премьеры будет поддерживать девушку за кулисами. И, кажется, эта женщина, не хуже главных героев чувствует волнение.

Уже много сделано, но еще много нужно успеть, ведь сказка оживет на сцене областного ТЮЗа уже в субботу, 14 декабря.